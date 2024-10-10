Александер ЧЕФЕРИН: «Аталанта – грозная сила в европейском футболе»

Президент УЕФА Александер Чеферин приятно удивлен выступлениями итальянской Аталанты:

«Посмотрите на Аталанту! Этот клуб из того региона, где доминируют Интер и Милан. Они показали себя как могущественная европейская сила. В прошлом сезоне они впервые в истории выиграли континентальный трофей – Лигу Европы.

Их успех основан на смелых идеях, дальновидных планах и стойким финансовым менеджментом. Аталанта – доказательство того, что даже небольшие футбольные клубы могут подняться на вершину европейского футбола», – восхищен Чеферин.

Ранее один из лучших вратарей мира поделился ожиданиями от матча со сборной Украины.