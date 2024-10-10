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  4. Александер ЧЕФЕРИН: «Аталанта – грозная сила в европейском футболе»
Италия
10 октября 2024, 21:25 |
120
1

Александер ЧЕФЕРИН: «Аталанта – грозная сила в европейском футболе»

Президент УЕФА восхищается итальянским клубом

10 октября 2024, 21:25 |
120
1
Александер ЧЕФЕРИН: «Аталанта – грозная сила в европейском футболе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Аталанта

Президент УЕФА Александер Чеферин приятно удивлен выступлениями итальянской Аталанты:

«Посмотрите на Аталанту! Этот клуб из того региона, где доминируют Интер и Милан. Они показали себя как могущественная европейская сила. В прошлом сезоне они впервые в истории выиграли континентальный трофей – Лигу Европы.

Их успех основан на смелых идеях, дальновидных планах и стойким финансовым менеджментом. Аталанта – доказательство того, что даже небольшие футбольные клубы могут подняться на вершину европейского футбола», – восхищен Чеферин.

Ранее один из лучших вратарей мира поделился ожиданиями от матча со сборной Украины.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Аталанта Александер Чеферин
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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Комментарии 1
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_Quantum19_
Хто б що казав... За часів вдалих виступів ФК "Металіст" (Харків) у ЛЄ ніхто жодного доброго слова не сказав. А тут ти диви, воно захоплюється...((
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