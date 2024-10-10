Александер ЧЕФЕРИН: «Аталанта – грозная сила в европейском футболе»
Президент УЕФА восхищается итальянским клубом
Президент УЕФА Александер Чеферин приятно удивлен выступлениями итальянской Аталанты:
«Посмотрите на Аталанту! Этот клуб из того региона, где доминируют Интер и Милан. Они показали себя как могущественная европейская сила. В прошлом сезоне они впервые в истории выиграли континентальный трофей – Лигу Европы.
Их успех основан на смелых идеях, дальновидных планах и стойким финансовым менеджментом. Аталанта – доказательство того, что даже небольшие футбольные клубы могут подняться на вершину европейского футбола», – восхищен Чеферин.
Ранее один из лучших вратарей мира поделился ожиданиями от матча со сборной Украины.
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