Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, который со следующего сезона будет играть за «Ливерпуль», высказался о матче Лиги наций против Украины.

«Нас ждет тяжелая игра. Да, украинцы будут играть не в оптимальном составе, но у них есть футболисты, которые могут создать нам проблемы. Матчи на выезде всегда тяжелые, но мы хотим сохранить первое место в группе», – сказал Мамардашвили.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.

Ранее Мамардашвили был включен в рейтинг лучших вратарей мира.