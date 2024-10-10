Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Гиорги Мамардашвили ждет тяжелого матча со сборной Украины
Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, который со следующего сезона будет играть за «Ливерпуль», высказался о матче Лиги наций против Украины.
«Нас ждет тяжелая игра. Да, украинцы будут играть не в оптимальном составе, но у них есть футболисты, которые могут создать нам проблемы. Матчи на выезде всегда тяжелые, но мы хотим сохранить первое место в группе», – сказал Мамардашвили.
Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.
Ранее Мамардашвили был включен в рейтинг лучших вратарей мира.
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