Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Лига наций
10 октября 2024, 20:49 | Обновлено 10 октября 2024, 21:02
1696
2

Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины

Гиорги Мамардашвили ждет тяжелого матча со сборной Украины

10 октября 2024, 20:49 | Обновлено 10 октября 2024, 21:02
1696
2
Один из лучших вратарей мира высказался о сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Гиорги Мамардашвили

Голкипер сборной Грузии Гиорги Мамардашвили, который со следующего сезона будет играть за «Ливерпуль», высказался о матче Лиги наций против Украины.

«Нас ждет тяжелая игра. Да, украинцы будут играть не в оптимальном составе, но у них есть футболисты, которые могут создать нам проблемы. Матчи на выезде всегда тяжелые, но мы хотим сохранить первое место в группе», – сказал Мамардашвили.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.

Ранее Мамардашвили был включен в рейтинг лучших вратарей мира.

По теме:
Италия – Бельгия, Израиль – Франция, другие матчи. Смотреть онлайн. LIVE
Андрей ДЕМЧЕНКО: «Кварацхелия на пару голов сильнее Мудрика»
Сыграл защитник Карпат. Молдова в Кишиневе нанесла поражение Андорре
Гиорги Мамардашвили сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия
Дмитро Олійник Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец
Футбол | 10 октября 2024, 08:39 25
5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец
5 топ-футболистов, которые несут в массы христианство. Среди них – украинец

Далеко не все игроки за пределами поля стремятся пить, гулять и демонстрировать другие свои пороки

Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Футбол | 10 октября 2024, 00:39 0
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола

Мохамед Салах может перебраться в мадридский гранд

Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
Футбол | 10.10.2024, 18:13
Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
Австрия – Казахстан. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Футбол | 10.10.2024, 21:11
Австрия – Казахстан. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Австрия – Казахстан. Прогноз и анонс на матч Лиги наций 2024/25
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Бокс | 10.10.2024, 07:48
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Коли, коли відбудеться матч Україна - Грузія? ))
Ответить
0
Saar
це "Мудрик" 2
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
09.10.2024, 19:49 4
Теннис
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
08.10.2024, 16:14 3
Олимпийские игры
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
ФОТО.Джорджина Родригес засветила свою роскошную фигуру во время тренировки
08.10.2024, 16:19 8
Футбол
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
10.10.2024, 06:19
Футбол
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
08.10.2024, 23:46 9
Футбол
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
Анисимова обратилась к фанатам после того, как отказалась играть с Костюк
09.10.2024, 20:33 2
Теннис
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
08.10.2024, 22:01 4
Бокс
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
09.10.2024, 07:50 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем