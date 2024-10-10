Италия10 октября 2024, 20:42 |
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Сеск ФАБРЕГАС: «Планирую остаться в Комо надолго»
Испанскому тренеру нравится его место работы
10 октября 2024, 20:42 |
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Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас рассказал о своем нынешнем клубе:
«Мне нравится это место. Я знал, что закончу здесь карьеру игрока и начну карьеру главного тренера. Здесь много амбиций, но мы только в начале нашего пути.
Я плохо справляюсь с поражениями и очень требователен к моим игрокам. Я все это пережил и знаю их чувства. Главное – я здесь надолго», – уверен Фабрегас.
Сообщалось, что мадридский Реал интересуется игроком Байера.
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