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  4. Сеск ФАБРЕГАС: «Планирую остаться в Комо надолго»
Италия
10 октября 2024, 20:42 |
259
0

Сеск ФАБРЕГАС: «Планирую остаться в Комо надолго»

Испанскому тренеру нравится его место работы

10 октября 2024, 20:42 |
259
0
Сеск ФАБРЕГАС: «Планирую остаться в Комо надолго»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сеск Фабрегас

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас рассказал о своем нынешнем клубе:

«Мне нравится это место. Я знал, что закончу здесь карьеру игрока и начну карьеру главного тренера. Здесь много амбиций, но мы только в начале нашего пути.

Я плохо справляюсь с поражениями и очень требователен к моим игрокам. Я все это пережил и знаю их чувства. Главное – я здесь надолго», – уверен Фабрегас.

Сообщалось, что мадридский Реал интересуется игроком Байера.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Комо Сеск Фабрегас
Микола Титюк Источник: Football-Italia
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