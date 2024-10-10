Сеск ФАБРЕГАС: «Планирую остаться в Комо надолго»

Главный тренер итальянского «Комо» Сеск Фабрегас рассказал о своем нынешнем клубе:

«Мне нравится это место. Я знал, что закончу здесь карьеру игрока и начну карьеру главного тренера. Здесь много амбиций, но мы только в начале нашего пути.

Я плохо справляюсь с поражениями и очень требователен к моим игрокам. Я все это пережил и знаю их чувства. Главное – я здесь надолго», – уверен Фабрегас.

Сообщалось, что мадридский Реал интересуется игроком Байера.