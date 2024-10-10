Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мадридский Реал заинтересовался защитником леверкузенского Байера
Испания
10 октября 2024, 19:36 | Обновлено 10 октября 2024, 19:39
247
0

Мадридский Реал заинтересовался защитником леверкузенского Байера

Джонатан Та может стать игроком Реала на правах свободного агента

10 октября 2024, 19:36 | Обновлено 10 октября 2024, 19:39
247
0
Мадридский Реал заинтересовался защитником леверкузенского Байера
Transfermarkt. Джонатан Та

28-летний немецкий защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та стал трансферной целью мадридского «Реала». Как сообщает издание Daily Sport со ссылкой на немецкие СМИ, испанскому клубу придется хорошо поработать с агентами футболиста, ведь им также интересуются «Бавария» и «Барселона».

Джонатан отмечал, что желает перейти в мюнхенский клуб, однако будет рассматривать все предложения.

Стоит заметить, что контракт Та с «Байером» рассчитан до лета 2025 года, и он сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Джонатан Та провел в «Байере» семь сезонов, 248 раз выходил на поле и отметился 12 голами.

По теме:
ПСЖ готовит громкий трансфер лидера топ-клуба. Цена вопроса – €100 млн
ФОТО. Барселона показала ход реконструкции обновленного Spotify Camp Nou
Коуту стал полноценным игроком дортмундской Боруссии
Джонатан Та Леверкузен чемпионат Германии по футболу чемпионат Испании по футболу Ла Лига Бундеслига трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги свободный агент
Олександр Сільченко Источник: Daily Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич рассказал, от кого из украинцев ждет уверенной игры с Грузией
Футбол | 10 октября 2024, 19:03 0
Маркевич рассказал, от кого из украинцев ждет уверенной игры с Грузией
Маркевич рассказал, от кого из украинцев ждет уверенной игры с Грузией

Известный тренер выделил Георгия Судакова и Артема Довбика

Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Футбол | 10 октября 2024, 10:52 1
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ
Рома нашла замену Довбику. Он играет с украинцем в АПЛ

Бету может покинуть «Эвертон»

ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
Футбол | 10.10.2024, 06:19
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Футбол | 10.10.2024, 00:39
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
Мегапереход от Переса? Реал хочет пригласить одну из главных звезд футбола
ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
Футбол | 10.10.2024, 15:55
ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
ВИДЕО. Степаненко эмоционально объяснил, почему приехал в сборную с травмой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
ФОТО. Секс-запись 24-летней судьи и чиновника переросла в скандал!
08.10.2024, 23:46 9
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
09.10.2024, 07:25 11
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
10.10.2024, 08:04 1
Футбол
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
МЕССИ: «ПСЖ – это дерьмо. Меня там постоянно освистывали, это повлияло»
09.10.2024, 07:50 14
Футбол
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
Он бросил вызов Усику. Британец отказался от титула чемпиона. Причина?
08.10.2024, 22:01 4
Бокс
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
Путь к титулу. В андеркарде Усик – Фьюри будет еще один мегафайт супертяжей
08.10.2024, 22:25 1
Бокс
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
08.10.2024, 16:14 3
Олимпийские игры
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
Снова играли с Холандом. Украина второй раз разгромила Норвегию в отборе ЧМ
08.10.2024, 20:45 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем