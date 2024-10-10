Мадридский Реал заинтересовался защитником леверкузенского Байера

28-летний немецкий защитник леверкузенского «Байера» Джонатан Та стал трансферной целью мадридского «Реала». Как сообщает издание Daily Sport со ссылкой на немецкие СМИ, испанскому клубу придется хорошо поработать с агентами футболиста, ведь им также интересуются «Бавария» и «Барселона».

Джонатан отмечал, что желает перейти в мюнхенский клуб, однако будет рассматривать все предложения.

Стоит заметить, что контракт Та с «Байером» рассчитан до лета 2025 года, и он сможет перейти в другой клуб на правах свободного агента.

Джонатан Та провел в «Байере» семь сезонов, 248 раз выходил на поле и отметился 12 голами.