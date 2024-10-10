Президент ПСЖ – игрокам: «Не нравится календарь – не играйте»
Аль-Хелаифи высказался о недовольстве игроков и клубов
Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи не понимает недовольство игроков и клубов напряженным календарем. Недавно хавбек «Манчестер Сити» Родри угрожал возможной забастовкой из-за расписания.
«Те игроки, которые жалуются – не играйте тогда. Клубы, которые жалуются – не играйте. Я получал жалобы от клубов, что только две команды от одной страны смогут сыграть на Клубном ЧМ. Кто-то хочет больше матчей, а кто-то жалуется».
«Календарь всегда был вопросом, который нужно решать вместе. Отмечу, что клубы финансируют эту экосистему, а зарплаты становятся выше и выше».
«Если хотите (играть меньше – прим) и иметь такие же доходы, то это проблема», – сказал Аль-Хелаифи.
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