Французский клуб «ПСЖ» планирует усилить нападение в зимнее трансферное окно.

По информации Fichajes, подопечные Луиса Энрике нацелились на лидера миланского «Интера» Маркуса Тюрама. Во французском нападающем лично заинтересован наставник парижан Энрике. Столичный клуб Франции готов предложить миланцам сумму в размере около ста миллионов евро.

В этом сезоне Тюрам провел за «Интер» восемь матчей, в которых забил семь голов и сделал три результативные передачи. Тюрам может стать прямой заменой своего соотечественника Рандаля Коло Муани, который вскоре может покинуть клуб.