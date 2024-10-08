Хочет покинуть ПСЖ. 90 миллионов евро не убедили Луиса Энрике

Нападающий Рандаль Коло Муани потерял доверие Луиса Энрике в «ПСЖ», несмотря на то, что был одной из главных ставок клуба после ухода Неймара и Лионеля Месси летом 2023 года.

Французский форвард, приобретенный за 90 миллионов евро у франкфуртского «Айнтрахта», так и не смог закрепиться в основе парижан, что вызывает сомнения в его будущем. Несмотря на то, что главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике дал шанс ему с первых минут матча против «Ниццы», он решил заменить его в перерыве, продемонстрировав отсутствие доверия к игроку.

Тренер дал понять, что не видит в Коло Муани идеального профиля для того, чтобы быть опорным нападающим в «ПСЖ».

Нехватка игрового времени стала проблемой для француза, который в этом сезоне провел семь матчей, набрав всего 289 минут и забив два мяча. Как сообщает AS, отсутствие заметной роли даже после травмы Гонсалу Рамуша заставило Коло Муани задуматься о переходе в зимнее трансферное окно, если ситуация не изменится.

Однако «ПСЖ» не хочет продавать его менее чем за 70 миллионов, что усложняет возможный уход. С выздоровлением Рамуша перспективы Коло Муани могут ухудшиться, и его пребывание в клубе становится все более неопределенным.