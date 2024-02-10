Рандаль КОЛО МУАНИ: «90 миллионов? Я стою намного больше»

Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани, который прошлым летом перешел из «Айнтрахта» в «ПСЖ» за 95 миллионов евро, считает, что стоит таких денег:

«Открою вам секрет: со временем люди скажут, что 90 млн. евро – это отличная цена за Рандаля Коло Муани.

Я знаю, что сейчас люди говорят: «Как можно заплатить 90 миллионов за Коло Муани?» Но я настаиваю: они еще увидят, что я стою намного больше».

В составе «ПСЖ» Коло Муани принял участие в 23 матчах во всех турнирах, и отметился в них 8 голами и 3 ассистами.