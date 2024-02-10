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  4. Рандаль КОЛО МУАНИ: «90 миллионов? Я стою намного больше»
Франция
10 февраля 2024, 14:18 |
290
0

Рандаль КОЛО МУАНИ: «90 миллионов? Я стою намного больше»

Форвард «ПСЖ» ответил критикам

10 февраля 2024, 14:18 |
290
0
Рандаль КОЛО МУАНИ: «90 миллионов? Я стою намного больше»
Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Франции Рандаль Коло Муани, который прошлым летом перешел из «Айнтрахта» в «ПСЖ» за 95 миллионов евро, считает, что стоит таких денег:

«Открою вам секрет: со временем люди скажут, что 90 млн. евро – это отличная цена за Рандаля Коло Муани.

Я знаю, что сейчас люди говорят: «Как можно заплатить 90 миллионов за Коло Муани?» Но я настаиваю: они еще увидят, что я стою намного больше».

В составе «ПСЖ» Коло Муани принял участие в 23 матчах во всех турнирах, и отметился в них 8 голами и 3 ассистами.

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Рандаль Коло Муани ПСЖ
Источник Goal.com
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