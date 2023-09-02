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Франция
02 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 02 сентября 2023, 11:09
1067
0

ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ усилился форвардом из Айнтрахта за большие деньги

Рандаль Коло Муани подписал контракт со сроком действия до лета 2028 года

02 сентября 2023, 10:59 | Обновлено 02 сентября 2023, 11:09
1067
0
ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ усилился форвардом из Айнтрахта за большие деньги
ПСЖ. Рандаль Коло Муани

Французский форвард Рандаль Коло Муани официально перешел из немецкого Айнтрахта в французский ПСЖ.

Нападающий Коло Муани подписал 5-летний контракт с парижским клубом до лета 2028 года.

Новичок ПСЖ выбрал себе футболку с игровым номером 23.

По неофициальным данным, парижане заплатили немецкому клубу за трансфер форварда от 75 до 90 млн евро.

В прошлом сезоне француз провел 46 матчей забил 23 мяча за Айнтрахт. В текущем сезоне успел сыграть в 4 матчах и забил 3 гола.

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ПСЖ Рандаль Коло Муани Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Бундеслиги
Источник ФК ПСЖ
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