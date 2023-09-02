ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ усилился форвардом из Айнтрахта за большие деньги
Рандаль Коло Муани подписал контракт со сроком действия до лета 2028 года
Французский форвард Рандаль Коло Муани официально перешел из немецкого Айнтрахта в французский ПСЖ.
Нападающий Коло Муани подписал 5-летний контракт с парижским клубом до лета 2028 года.
Новичок ПСЖ выбрал себе футболку с игровым номером 23.
По неофициальным данным, парижане заплатили немецкому клубу за трансфер форварда от 75 до 90 млн евро.
В прошлом сезоне француз провел 46 матчей забил 23 мяча за Айнтрахт. В текущем сезоне успел сыграть в 4 матчах и забил 3 гола.
Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la signature de Randal Kolo Muani. L’attaquant français, qui portera le numéro 23, s’est engagé pour 5 ans avec le Club. ✍️— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 1, 2023
❤️💙 #WelcomeKoloMuani
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