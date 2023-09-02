ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ усилился форвардом из Айнтрахта за большие деньги

Французский форвард Рандаль Коло Муани официально перешел из немецкого Айнтрахта в французский ПСЖ.

Нападающий Коло Муани подписал 5-летний контракт с парижским клубом до лета 2028 года.

Новичок ПСЖ выбрал себе футболку с игровым номером 23.

По неофициальным данным, парижане заплатили немецкому клубу за трансфер форварда от 75 до 90 млн евро.

В прошлом сезоне француз провел 46 матчей забил 23 мяча за Айнтрахт. В текущем сезоне успел сыграть в 4 матчах и забил 3 гола.