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Германия
30 августа 2023, 16:11 |
439
0

Требует переход в ПСЖ. Форвард Айнтрахта отказался тренироваться

Рандаль Коло Муани требует трансфер

30 августа 2023, 16:11 |
439
0
Требует переход в ПСЖ. Форвард Айнтрахта отказался тренироваться
Getty Images/Global Images Ukraine. Рандаль Коло Муани

Форвард «Айнтрахта» Франкфурт Рандаль Коло Муани отказался тренироваться с командой из-за того, что клуб не хочет продавать его в ПСЖ.

Парижане сделали уже два предложения, но немецкий клуб пока не хочет продавать своего лидера и отказывается принимать условия ПСЖ.

24-летний игрок заявил, что считает это уникальной для себя возможностью, поэтому надеется сохранить хорошие отношения с клубом и все же перейти в ПСЖ.

В минувшем сезоне Коло Муани забил 23 гола и сделал 17 результативных передач.

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Рандаль Коло Муани Айнтрахт Франкфурт ПСЖ
Источник BBC
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