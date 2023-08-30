Требует переход в ПСЖ. Форвард Айнтрахта отказался тренироваться

Форвард «Айнтрахта» Франкфурт Рандаль Коло Муани отказался тренироваться с командой из-за того, что клуб не хочет продавать его в ПСЖ.

Парижане сделали уже два предложения, но немецкий клуб пока не хочет продавать своего лидера и отказывается принимать условия ПСЖ.

24-летний игрок заявил, что считает это уникальной для себя возможностью, поэтому надеется сохранить хорошие отношения с клубом и все же перейти в ПСЖ.

В минувшем сезоне Коло Муани забил 23 гола и сделал 17 результативных передач.