Германия30 августа 2023, 16:11 |
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Требует переход в ПСЖ. Форвард Айнтрахта отказался тренироваться
Рандаль Коло Муани требует трансфер
30 августа 2023, 16:11 |
439
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Форвард «Айнтрахта» Франкфурт Рандаль Коло Муани отказался тренироваться с командой из-за того, что клуб не хочет продавать его в ПСЖ.
Парижане сделали уже два предложения, но немецкий клуб пока не хочет продавать своего лидера и отказывается принимать условия ПСЖ.
24-летний игрок заявил, что считает это уникальной для себя возможностью, поэтому надеется сохранить хорошие отношения с клубом и все же перейти в ПСЖ.
В минувшем сезоне Коло Муани забил 23 гола и сделал 17 результативных передач.
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