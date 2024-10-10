Грэм СУНЕСС: «Поль Погба – потерянный талант»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Шотландии Грэм Сунесс считает, что Поль Погба испортил свою карьеру:

«Если бы я был тренером АПЛ, то Погба не сыграл бы и минуты. Он очень талантлив, но все потерял. Самое грустное случилось, когда он выиграл чемпионат мира, ведь после этого Поль решил ничего не делать, а просто сидеть в кресле.

Погба выходит на поле и показывает всем, что он очень милый и умный. Но он должен делать все, чтобы его соперник оказался жалким. Погба просто ленив», – критикует Сунесс.

Ранее Юрген Клопп рассказал, что больше не видит себя тренером.