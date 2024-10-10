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  4. Юрген КЛОПП: «Я был тренером 25 лет. Сейчас я не вижу себя в этой роли»
Англия
10 октября 2024, 16:45 | Обновлено 10 октября 2024, 17:10
567
0

Юрген КЛОПП: «Я был тренером 25 лет. Сейчас я не вижу себя в этой роли»

Специалист, возможно, завершил тренерскую карьеру

10 октября 2024, 16:45 | Обновлено 10 октября 2024, 17:10
567
0
Юрген КЛОПП: «Я был тренером 25 лет. Сейчас я не вижу себя в этой роли»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Экс-наставник Ливерпуля Юрген Клопп, который покинул команду после минувшего сезона, еще раз подтвердил, что возвращаться к тренерской деятельности не планирует.

Немец с 2025 года будет руководителем футбольного направления концерна Ред Булл, куда входят клубы Зальцбург, Лейпциг, Hью-Йорк РБ, РБ Бразилия, РБ Брагантино.

«Я был тренером, был у кромки поля 25 лет. Теперь я хочу попробовать новое направление, и я рад, что мне выпала такая возможность. Я сейчас не тренер, но моя страсть к футболу остается такой же, поэтому мне бы хотелось помочь развивать те таланты, которые есть у Ред Булла».

«Я вижу себя в роли помощника для тренеров и менеджмента Ред Булла».

«Я уже говорил несколько месяцев назад, что сейчас не вижу себя тренером. Это не изменилось, и рад, что Ред Булл дал мне такой шанс», – сказал Клопп.

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Юрген Клопп Ливерпуль РБ Зальцбург
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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