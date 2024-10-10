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  4. «Просто ужас, сколько у них проблем!» Сабо о матче Украина – Грузия
Лига наций
10 октября 2024, 22:49 |
683
0

«Просто ужас, сколько у них проблем!» Сабо о матче Украина – Грузия

Известный в прошлом тренер высказался о выступлениях Украины в Лиге наций

10 октября 2024, 22:49 |
683
0
«Просто ужас, сколько у них проблем!» Сабо о матче Украина – Грузия
Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо высказался о матче Лиги наций Украина – Грузия.

«Учитывая то, как Украина играла против Албании и Чехии, то это просто ужас, сколько проблем у этой сборной. Сейчас нам постоянно нужно будет догонять, скажем так, потому что уже потеряно шесть очков.

Для начала нужно обыграть Грузию. Далее – Чехию, а их мы должны побеждать. Не сильнее чехи украинцев. И тогда уже станет понятно: есть у нас реальные шансы на первые два места или только математические. Все в руках ребят Реброва», – сказал Сабо.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.

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Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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