Сабо рассказал, как сборная Украины может обыграть Грузию в матче ЛН

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что сборной Украины надо сделать для победы в матче третьего раунда Лиги наций 2024/25 против национальной команды Грузии.

«Грузия сейчас на подъеме и обыграть их будет ой как непросто, но я считаю, что Ребров сделал правильные выводы и знает, как получить необходимый результат. Я думаю, что нужно запрессинговать грузин с первой минуты, поломать их игру», – сказал Йожеф Сабо.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.