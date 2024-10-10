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Лига наций
10 октября 2024, 19:52 | Обновлено 10 октября 2024, 19:57
1050
1

Сабо рассказал, как сборная Украины может обыграть Грузию в матче ЛН

Поединок состоится 11 октября в 21:45 по Киеву

10 октября 2024, 19:52 | Обновлено 10 октября 2024, 19:57
1050
1
Сабо рассказал, как сборная Украины может обыграть Грузию в матче ЛН
dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что сборной Украины надо сделать для победы в матче третьего раунда Лиги наций 2024/25 против национальной команды Грузии.

«Грузия сейчас на подъеме и обыграть их будет ой как непросто, но я считаю, что Ребров сделал правильные выводы и знает, как получить необходимый результат. Я думаю, что нужно запрессинговать грузин с первой минуты, поломать их игру», – сказал Йожеф Сабо.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.

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Дмитро Олійник Источник: zbirna.com
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ivanuch
Ребров не тренер-філософ, а формаліст!!! Знову розставить по старих йому зрозумілих позиціях!!! І грайте так як граєте у своїх клубах!!! Йому тренувати нормальні клуби,а не збірну!!! Тут без твердої руки та сумаседшого я .... ні туди ні сюди!!! Бо знову буде перетягання футбольної ковдри Шапаренком на зло більш мобільному Судакову!!! А головне який тепер центральний кулак сотворить Ребров у відсутності Степаненко та Бражко!!! 
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