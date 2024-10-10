Лига наций10 октября 2024, 19:52 | Обновлено 10 октября 2024, 19:57
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Сабо рассказал, как сборная Украины может обыграть Грузию в матче ЛН
Поединок состоится 11 октября в 21:45 по Киеву
10 октября 2024, 19:52 | Обновлено 10 октября 2024, 19:57
1050
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Бывший тренер киевского «Динамо» Йожеф Сабо рассказал, что сборной Украины надо сделать для победы в матче третьего раунда Лиги наций 2024/25 против национальной команды Грузии.
«Грузия сейчас на подъеме и обыграть их будет ой как непросто, но я считаю, что Ребров сделал правильные выводы и знает, как получить необходимый результат. Я думаю, что нужно запрессинговать грузин с первой минуты, поломать их игру», – сказал Йожеф Сабо.
Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.
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Комментарии 1
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Ребров не тренер-філософ, а формаліст!!! Знову розставить по старих йому зрозумілих позиціях!!! І грайте так як граєте у своїх клубах!!! Йому тренувати нормальні клуби,а не збірну!!! Тут без твердої руки та сумаседшого я .... ні туди ні сюди!!! Бо знову буде перетягання футбольної ковдри Шапаренком на зло більш мобільному Судакову!!! А головне який тепер центральний кулак сотворить Ребров у відсутності Степаненко та Бражко!!!
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