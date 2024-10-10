Тренер сборной Грузии: «Это не означает, что Украина продолжит проигрывать»
Саньоль высказался о матче в Лиге наций
Наставник сборной Грузии Вилли Саньоль оценил матч Лиги наций против Украины. Грузинская команда лидирует в группе с 6 очками, у сборной Украины ноль пунктов.
«Да, Украина уступила в обоих стартовых поединках Лиги наций. Но это футбольная история. Не обязательно, что если вас постигла неудача в предыдущих матчах, вы проиграете следующий. Сборная Украины – очень сильная команда, в ней собраны индивидуально сильные футболисты, и, конечно, мы готовимся к тяжелому поединку».
«Уверен, мы будем готовы и сфокусированы на собственной игре и сделаем все возможное, чтобы победить», – сказал Саньоль.
Игра пройдет 11 октября, начало в 21:45.
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