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  4. Ребров объяснил, почему не вызвал в сборную хавбека клуба АПЛ из Лондона
Лига наций
10 октября 2024, 21:10 |
1292
0

Ребров объяснил, почему не вызвал в сборную хавбека клуба АПЛ из Лондона

Наставник национальной команды пока не дает шанса Егору Ярмолюку

10 октября 2024, 21:10 |
1292
0
Ребров объяснил, почему не вызвал в сборную хавбека клуба АПЛ из Лондона
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему не вызвал на октябрьские матчи Лиги наций хавбека лондонского «Брентфорда» Егора Ярмолюка.

– Почему вы не вызвали в ряды национальной сборной Егора Ярмолюка?

– Мы следим за ним, он помогает молодежной сборной, вызван туда. Сейчас мы вызвали больше игроков, которые представляют национальный чемпионат. Это шанс для них, уверен, что они его используют.

Ранее Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко на матчи против Грузии и Чехии.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций Украина - Чехия Украина - Грузия Егор Ярмолюк Брентфорд
Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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