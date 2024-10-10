Лига наций10 октября 2024, 21:10 |
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Ребров объяснил, почему не вызвал в сборную хавбека клуба АПЛ из Лондона
Наставник национальной команды пока не дает шанса Егору Ярмолюку
10 октября 2024, 21:10 |
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Наставник сборной Украины Сергей Ребров объяснил, почему не вызвал на октябрьские матчи Лиги наций хавбека лондонского «Брентфорда» Егора Ярмолюка.
– Почему вы не вызвали в ряды национальной сборной Егора Ярмолюка?
– Мы следим за ним, он помогает молодежной сборной, вызван туда. Сейчас мы вызвали больше игроков, которые представляют национальный чемпионат. Это шанс для них, уверен, что они его используют.
Ранее Ребров объяснил, почему не вызвал Ярмоленко на матчи против Грузии и Чехии.
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