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Лига наций
10 октября 2024, 17:53 | Обновлено 10 октября 2024, 17:54
307
0

ЛЮБЕНОВИЧ: «В Лиге наций ничего не решено. В заявку сборной попали лучшие»

Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил ситуацию в сборной Украины

10 октября 2024, 17:53 | Обновлено 10 октября 2024, 17:54
307
0
ЛЮБЕНОВИЧ: «В Лиге наций ничего не решено. В заявку сборной попали лучшие»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Миная» Желько Любенович оценил ситуацию в сборной Украины под руководством Сергея Реброва:

«Я считаю, что в Лиге наций еще ничего не решено. У сборной Украины есть качественные игроки, не случайно попавшие в основной список.

Все по делу. Гуцуляк и Назаренко сейчас в такой форме, что они заслуживают приглашения в сборную. Крыськив на фоне плохой игры Шахтера в целом выглядит очень уверенно. Что касается Бондаренко, хоть он постоянно отмечается, но он сдал по сравнению с двумя предыдущими сезонами. Хотя Артем в своей лучшей форме мне очень импонирует.

Я считаю, что проблем быть не должно. Зинченко играл мало. Малиновский постоянно выходил на смену. Они травмированы. В заявку сборной Украины попали сильнейшие игроки на данный момент. Самое главное, что все вызванные игроки находятся в хорошей форме. Возможны вопросы относительно Мудрика, зато Миша может из ничего придумать момент, в каком бы он состоянии ни был.

По-моему, Ярмоленко играет в хорошей форме и я бы его вызвал, но Реброву виднее, почему он не попал в список. Мы услышали информацию Динамо о травме, все, больше вопросов нет.

Приглашение игроков, не представляющих Шахтер или Динамо – да, это правильный шаг. Что же касается молодежи, то им еще нужно время для развития. Сейчас ребята из молодежки ничем не превосходят исполнителей в первой сборной.

Новички – хорошие футболисты, но омолаживать сборную искусственно – будет неправильно. Если тренерский штаб вызвал новых людей, то здесь учтены как их личный прогресс, так и потребность в сборной на этих позициях и сыгранность игроков с другими сборниками».

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Андрей Ярмоленко Желько Любенович сборная Украины по футболу Лига наций Минай Сергей Ребров
Николай Степанов Источник: zbirna.com
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