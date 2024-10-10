Виталий ПОНОМАРЕВ: «Сборную Украины нужно постепенно омолаживать»

Главный тренер Руха Виталий Пономарев оценил ситуацию в сборной Украины под руководством Сергея Реброва:

«Неприезд Ярмоленко? Это прерогатива главного тренера, он принимает решения и несет ответственность за результат. Ничего удивительного для меня нет. На мой взгляд, сборную нужно постепенно омолаживать, давать шанс молодым футболистам, интегрировавшимся в команду.

Нужно быть благодарным Зинченко и Малиновскому, которые многое сделали для этой команды, но в национальную команду стучатся молодые ребята, которым тоже нужно давать возможность себя проявить. Криськив и Судаков будут выглядеть не слабее Руслана и Александра.

Еще наверняка Бондаренко своей игрой в последних матчах Шахтера в чемпионате точно заслуживал оказаться в основном списке, но у каждого тренера есть свое видение самой модели игры. Ты можешь лучше всех проявлять себя в клубе, но не вписываться в конкретную игровую модель или иметь в сборной мощных конкурентов на своей позиции.

Приглашение игроков, не представляющих Шахтер или Динамо – это положительный шаг. Назаренко или Гуцуляк заслужили игрой за Полесье по вызову. Мартынюк из Александрии засветился на Олимпиаде и игрой Александрии заставил о себе говорить. Не стоит забывать, что хороший подбор исполнителей у молодежной сборной Украины, которая классно показала себя в отборе на Евро-2025.

Чтобы играть в национальной сборной Украины, необходимо быть готовым к этому. Я являюсь противником того, когда это делается искусственно. В центре обороны нужно пробовать разные сочетания, которые могут играть на качественном уровне. Если у тебя порядок в защите, тогда увереннее можно играть впереди.

На мой взгляд, Алексей Сыч мог бы попасть, хотя бы в резервный список. Он мог бы конкурировать с Тимчиком, Коноплей, Караваевым. То же касается Крупского из Ворсклы, который имеет все шансы надолго закрыть эту позицию.

Учитывая выступления Украины на Евро и первых матчах Лиги наций, сейчас есть возможность интегрировать в сборную новых игроков, которые могут на много лет стать ее лицами. На мой взгляд, есть футболисты, время которых в национальной команде заканчивается и было бы правильно дать шанс молодым ребятам, которым можно довериться».