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10 октября 2024, 16:53 |
468
0

«Если извинится на всю страну». Алиев готов простить Милевского

Александр Алиев высказался о конфликте с Артемом Милевским

10 октября 2024, 16:53 |
468
0
«Если извинится на всю страну». Алиев готов простить Милевского
Артем Милевский и Александр Алиев

Бывший хавбек «Динамо» Александр Алиев рассказал, готов ли помириться со своим многолетним одноклубник Артемом Милевским.

«Милевский не против обняться? То, что он там говорит... Это его личное мнение, ради Бога. Время все покажет.

Готов простить Артема поговорить прямо сейчас? Пока – нет. Если он извинится на всю страну, возможно, тогда я смогу с ним поговорить», – сказал Алиев.

Напомним, что конфликт между Милевским и Алиевым вспыхнул после того, как Артем в одном из интервью обвинил Александра, что тот, не посоветовавшись с ним, вынес на люди его личную проблему – алкогольную зависимость и лечение от нее.

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Артем Милевский Александр Алиев Динамо Киев
Павло Павленко Источник: Спорт-Экспресс Украина
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