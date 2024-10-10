«Если бы он играл, мы...» Милевский высказался о конфликте с Алиевым

Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о своих отношениях с другими отечественными экс-футболистами Евгением Селезневым и Александром Алиевым:

«Игра Селезнева в благотворительном матче? Если честно, то первый тайм он провалил, но во втором раскрылся: гол забил, пару моментов имел. Я поначалу его травил: «Посмотрите, ну как этот чувак может нас обыграть?». А в итоге он выпил йогурт и «тяните пацаны» – 1:0. После игры мы душевно обнялись. Я искренне рад за Селю. Побольше бы таких моментов!

Я уверен, что если бы играл Алиев, то несмотря на все наши недоразумения, мы обнялись бы также. Меня очень радует, что есть такие моменты и есть Медиалига. Это круто! Медиалига – это вайб, шоу и помощь ВСУ».