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  4. «У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
Украина. Премьер лига
08 июля 2024, 02:44 |
690
0

«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому

Александр раскритиковал своего бывшего одноклубника

08 июля 2024, 02:44 |
690
0
«У тебя с головой непорядок». Алиев жестко обратился к Милевскому
Instagram. Александр Алиев и Артем Милевский

Бывший форвард киевского «Динамо» Артем Милевский рассказал, как экс-игрок киевлян Сергей Рыбалка выиграл у президента «Динамо» Игоря Суркиса деньги в азартной игре. На это отреагировал бывший игрок «Динамо» Александра Алиев.

«Почитал интервью Артема Милевского. Якобы он там рассказывает, что Рыбалка выиграл у Суркиса большую сумму денег в самолете.

Знаете, я хочу сказать одно: Тема, у тебя уже, наверное, действительно с головой непорядок. Если бы Суркис играл с ним на деньги, ты сам прекрасно знаешь, что отдавала бы, наверное, вся команда за Рыбалку.

То, что он рассказал в интервью, это чистый бред. Мне было неприятно это читать. Я думаю, что и Суркис прочитал это, и ему это действительно неприятно. Ты, Тема, что-то не в ту сторону уже ползешь. А тем более говоришь о Суркисе. И тем более после того, Артем, как тебе он помог, вытащил с того света и, как говорится, привел тебя в нормальную жизнь, чтобы ты сейчас жил нормально», – сказал Алиев.

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Александр Алиев Динамо Киев Игорь Суркис Артем Милевский Сергей Рыбалка азарт
Дмитро Олійник Источник: Спорт-Экспресс Украина
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