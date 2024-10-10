Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
Тренер сборной Украины оценил важность турнира
Наставник сборной Украины Сергей Ребров признал, что турнир Лиги наций воспринимает как возможность проверить кандидатов и подготовиться к отбору ЧМ-2026.
«До Лиги наций это были просто контрольные матчи, и тренерам было легче проверить кандидатов, а сейчас это официальные матчи. И все понимают важность этих матчей, в Украине их ждут. К сожалению, у нас два поражения на старте, но я не могу сказать, что следующие два матча будут только для результата».
«Для меня Лига наций – это все же больше подготовка к отбору ЧМ-2026. Но, конечно, из Лиги наций можно попасть в плей-офф отбора ЧМ-2026, это еще один шанс. Конечно, мы не можем сказать, что не хотим выиграть эти два матча», – сказал Ребров.
Отбор ЧМ-2026 стартует весной 2025 года, жеребьевка состоится в декабре нынешнего года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Днем ранее был презентован домашний комплект формы сборной
9 октября Аманда должна была выйти на корт против Марты в 1/16 финала тысячника в Ухане
А тут надо брать было очки для сборной, потом бы соперники были проще при жеребьевке хотя б.
Впервые в истории стремно за игру з грузинами, которые всегда были удобным соперником - пздц