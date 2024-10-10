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  4. Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2024, 18:13 | Обновлено 10 октября 2024, 18:23
286
5

Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»

Тренер сборной Украины оценил важность турнира

10 октября 2024, 18:13 | Обновлено 10 октября 2024, 18:23
286
5
Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
УАФ. Сергей Ребров

Наставник сборной Украины Сергей Ребров признал, что турнир Лиги наций воспринимает как возможность проверить кандидатов и подготовиться к отбору ЧМ-2026.

«До Лиги наций это были просто контрольные матчи, и тренерам было легче проверить кандидатов, а сейчас это официальные матчи. И все понимают важность этих матчей, в Украине их ждут. К сожалению, у нас два поражения на старте, но я не могу сказать, что следующие два матча будут только для результата».

«Для меня Лига наций – это все же больше подготовка к отбору ЧМ-2026. Но, конечно, из Лиги наций можно попасть в плей-офф отбора ЧМ-2026, это еще один шанс. Конечно, мы не можем сказать, что не хотим выиграть эти два матча», – сказал Ребров.

Отбор ЧМ-2026 стартует весной 2025 года, жеребьевка состоится в декабре нынешнего года.

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу Лига наций ЧМ-2026 по футболу
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Harun Bakircioğlu
Но рейтинговые очки там сливаются точно так же как в отборе, а потом из-за падения в рейтинге тебе попадутся две сильные сборные и хотя бы второе место будет занять за счастье. Победители групп ЛН получают тот самый второй шанс в стыках, то есть этот шанс уже мимо нас. Так может быть Лига Наций не просто подготовка к отбору, а неплохое подспорье для таких лузеров как мы, и грех им не воспользоваться?
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+2
Alex T
Треп чистой воды. В такой группе и такие результаты - срам, но увы это наш уровень, может даже лига ниже; а мы еще хотели в див А бархататься, зачем? Получать бесценный опыт виде погромов? Ну такое.
А тут надо брать было очки для сборной, потом бы соперники были проще при жеребьевке хотя б. 
Впервые в истории стремно за игру з грузинами, которые всегда были удобным соперником - пздц 
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0
Tower Bridge
Абсолютно правильно. Не до этого сейчас стране, когда всё на волоске висит...
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0
luceorius
 Про таку мету варто було заявити до початку турніру. А так має вигляд хорошої міни за вкрай паскудної гри. А оголошений склад на перші дві зустрічі ЛН взагалі ні про яку перевірку кандидатів не свідчив, ті самі дійові особи та виконавці, що провалили Євро. 
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0
AK.228
Ага…. Вот в отборе я обосрусь по полной… ждите😁😁
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0
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