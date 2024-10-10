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  4. «Он разочарован». Тотти высказался об уволении Де Росси из Ромы
Италия
10 октября 2024, 16:24 |
367
0

«Он разочарован». Тотти высказался об уволении Де Росси из Ромы

Легендарный итальянец поддержал своего друга

10 октября 2024, 16:24 |
367
0
«Он разочарован». Тотти высказался об уволении Де Росси из Ромы
Getty Images/Global Images Ukraine. Франческо Тотти

Легенда «Ромы» Франческо Тотти прокомментировал увольнение Даниэле Де Росси с поста главного тренера римской команды, за которую выступает украинский нападающий Артем Довбик.

«Он разочарован тем, как все прошло, как по времени, так и по форме, но в футболе такое случается, и после негативных событий всегда можно начать все сначала», – отметил Тотти.

После ухода Де Росси главным тренером «Ромы» стал Иван Юрич.

На данный момент команда занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, набрав 10 очков в семи матчах.

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Рома Рим Даниэле Де Росси Франческо Тотти чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Серия A
Павло Павленко Источник: Football-Italia
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