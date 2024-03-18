ТОТТИ: «Не ожидал, что у Де Росси сразу все получится. Но надеялся»

Легенда римской «Ромы» Франческо Тотти оценил успехи Даниэле Де Росси во главе команды.

Напомним, после назначения Де Росси вместо Жозе Моуриньо «волки» выиграли семь из девяти матчей в Серии А.

«Я не ожидал, что у него сразу все получится. Но я надеялся! Он доказывает, что может быть отличным тренером. Я, как и все фанаты «Ромы», верю, что он продолжит добиваться успехов.

«Рома» — сложный клуб. Даниэле знает город и фанатов, поэтому он соединяет воедино все элементы, чтобы дать максимальный эффект», — цитирует Тотти Football Italia.

Добавим, что на данный момент римляне занимают пятое место в турнирной таблице Серии А, отставая всего на три очка от зоны Лиги чемпионов, а также вышли в четвертьфинал Лиги Европы, где сразятся с «Миланом».