Руни может выиграть награду лучшего менеджера месяца

Главный тренер Плимута Уэйн Руни номинирован на звание «Лучшего тренера месяца» в Чемпионшипе.

Легендарный игрок был назначен на пост в мае этого года. В сентябре под его руководством команда одержала две победы и один раз проиграла. Интересно, что Плимуту удалось победить лидера турнирной таблицы Сандерленд со счетом 3:2.

Сейчас коллектив Руни идет на четырнадцатом месте, имея в своем активе одиннадцать баллов.

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