Англия10 октября 2024, 14:46 | Обновлено 10 октября 2024, 15:01
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Руни может выиграть награду лучшего менеджера месяца
Плимут хорошо сыграл в сентябре
10 октября 2024, 14:46 | Обновлено 10 октября 2024, 15:01
289
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Главный тренер Плимута Уэйн Руни номинирован на звание «Лучшего тренера месяца» в Чемпионшипе.
Легендарный игрок был назначен на пост в мае этого года. В сентябре под его руководством команда одержала две победы и один раз проиграла. Интересно, что Плимуту удалось победить лидера турнирной таблицы Сандерленд со счетом 3:2.
Сейчас коллектив Руни идет на четырнадцатом месте, имея в своем активе одиннадцать баллов.
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