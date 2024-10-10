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  4. Руни может выиграть награду лучшего менеджера месяца
Англия
10 октября 2024, 14:46 | Обновлено 10 октября 2024, 15:01
289
0

Руни может выиграть награду лучшего менеджера месяца

Плимут хорошо сыграл в сентябре

10 октября 2024, 14:46 | Обновлено 10 октября 2024, 15:01
289
0
Руни может выиграть награду лучшего менеджера месяца
Getty Images/Global Images Ukraine. Уэйн Руни

Главный тренер Плимута Уэйн Руни номинирован на звание «Лучшего тренера месяца» в Чемпионшипе.

Легендарный игрок был назначен на пост в мае этого года. В сентябре под его руководством команда одержала две победы и один раз проиграла. Интересно, что Плимуту удалось победить лидера турнирной таблицы Сандерленд со счетом 3:2.

Сейчас коллектив Руни идет на четырнадцатом месте, имея в своем активе одиннадцать баллов.

Ранее Гарет Саутгейт рассказал о планах на свое будущее.

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чемпионат Англии по футболу Чемпионшип Плимут Уэйн Руни Сандерленд
Микола Титюк Источник: Goal.com
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