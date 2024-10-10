Маркевич рассказал, от кого из украинцев ждет уверенной игры с Грузией
Известный тренер выделил Георгия Судакова и Артема Довбика
Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, от кого будет зависеть результат следующего матча сборной Украины в Лиге наций против Грузии.
«Как по мне, очень многое будет зависеть от настроя. Подопечные Сергея Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои «козыри». Также они должны осознавать, что на кону – сохранение «прописки» в Лиге В. Действительно, в последнее время наших сборников преследуют травмы, но все равно хватает боеспособных исполнителей. Вот завтра Георгий Судаков пусть доказывает, что заслуживает играть в топ-чемпионате, а Артем Довбик, наконец, проявит себя не только на клубном уровне», – сказал Маркевич.
Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.
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