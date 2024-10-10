Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Маркевич рассказал, от кого из украинцев ждет уверенной игры с Грузией
Украина. Премьер лига
10 октября 2024, 19:03 |
1285
0

Маркевич рассказал, от кого из украинцев ждет уверенной игры с Грузией

Известный тренер выделил Георгия Судакова и Артема Довбика

10 октября 2024, 19:03 |
1285
0
Маркевич рассказал, от кого из украинцев ждет уверенной игры с Грузией
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал, от кого будет зависеть результат следующего матча сборной Украины в Лиге наций против Грузии.

«Как по мне, очень многое будет зависеть от настроя. Подопечные Сергея Реброва превосходят грузин в классе и должны реализовать свои «козыри». Также они должны осознавать, что на кону – сохранение «прописки» в Лиге В. Действительно, в последнее время наших сборников преследуют травмы, но все равно хватает боеспособных исполнителей. Вот завтра Георгий Судаков пусть доказывает, что заслуживает играть в топ-чемпионате, а Артем Довбик, наконец, проявит себя не только на клубном уровне», – сказал Маркевич.

Матч Украина – Грузия состоится 11 октября в 21:45 по Киеву.

По теме:
Сабо рассказал, как сборная Украины может обыграть Грузию в матче ЛН
Тренер сборной Грузии: «Это не означает, что Украина продолжит проигрывать»
ВИДЕО. Слова Реброва и Степаненко перед матчем ЛН Украина – Грузия 
Мирон Маркевич сборная Украины по футболу сборная Грузии по футболу Лига наций Украина - Грузия инсайд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Футбол | 10 октября 2024, 07:14 11
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста
Назван лучший полузащитник за всю историю. Не Зидан, не Модрич и Иньеста

Признание получил легендарный аргентинец Диего Марадона

Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Бокс | 10 октября 2024, 07:48 7
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился
Аль-Шейх возмутил своими действиями в отношении Усика. Уже исправился

Турки опубликовал фото андеркарда боя Усик – Фьюри, но поставил британца первым

Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
Футбол | 10.10.2024, 18:13
Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
Ребров высказался о Лиге наций: «Это больше подготовка к отбору ЧМ-2026»
ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
Футбол | 10.10.2024, 12:30
ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
ФОТО. УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Футбол | 10.10.2024, 08:04
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Где смотреть онлайн матч Лиги наций Украина – Грузия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
Ярослава МАГУЧИХ: «Хейтеры писали: как так – только серебро»
08.10.2024, 16:14 3
Олимпийские игры
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
ФОТО. Экс-первая ракетка мира, которая завершила карьеру, вышла замуж
09.10.2024, 19:49 4
Теннис
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
Чжан Чжилей объяснил, почему видит в реванше Усик – Фьюри явного фаворита
10.10.2024, 09:16
Бокс
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
Легенда Ромы Тотти после критики по Довбику собрал своего идеального игрока
09.10.2024, 08:54 5
Футбол
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
Оценены шансы Украины в матче Лиги наций с Грузией
09.10.2024, 07:25 11
Футбол
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
ФОТО. Эрлинг Холанд ищет новое жилье вместе со своей девушкой
10.10.2024, 06:19
Футбол
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
10 игроков, сыгравших наибольшее количество матчей за сборную
09.10.2024, 11:25 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем