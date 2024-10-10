У игрока Манчестер Юнайтед проблемы с сердцем

Марокканский игрок Нуссаир Мазрауи недавно пропустил матч между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой». Как выяснилось, у марокканца проблемы с сердцем. Необходим более длительный перерыв в игре.

Летом защитник перешел в английскую команду из мюнхенской «Баварии» за 15 миллионов евро.

26-летний футболист до сих пор выходил в стартовом составе каждый матч английской Премьер-лиги и Лиги Европы. Однако недавно его заменили в перерыве против «Астон Виллы».

Как выяснилось, причиной стали серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщил инсайдер Николо Скира, у марокканца диагностировали сердечную аритмию.

«Красные дьяволы» не намерены рисковать, и у Мазрауи будет более длительный перерыв в игре. Мы не увидим игрока на поле как минимум два месяца.

На данный момент Мазрауи успел сыграть 10 официальных матчей за «Манчестер Юнайтед».