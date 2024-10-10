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Англия
10 октября 2024, 14:26 | Обновлено 10 октября 2024, 14:50
744
0

У игрока Манчестер Юнайтед проблемы с сердцем

Нуссаир Мазрауи выбыл на длительный срок

10 октября 2024, 14:26 | Обновлено 10 октября 2024, 14:50
744
0
У игрока Манчестер Юнайтед проблемы с сердцем
ФК Манчестер Юнайтед. Нуссаир Мазрауи

Марокканский игрок Нуссаир Мазрауи недавно пропустил матч между «Манчестер Юнайтед» и «Астон Виллой». Как выяснилось, у марокканца проблемы с сердцем. Необходим более длительный перерыв в игре.

Летом защитник перешел в английскую команду из мюнхенской «Баварии» за 15 миллионов евро.

26-летний футболист до сих пор выходил в стартовом составе каждый матч английской Премьер-лиги и Лиги Европы. Однако недавно его заменили в перерыве против «Астон Виллы».

Как выяснилось, причиной стали серьезные проблемы со здоровьем. Как сообщил инсайдер Николо Скира, у марокканца диагностировали сердечную аритмию.

«Красные дьяволы» не намерены рисковать, и у Мазрауи будет более длительный перерыв в игре. Мы не увидим игрока на поле как минимум два месяца.

На данный момент Мазрауи успел сыграть 10 официальных матчей за «Манчестер Юнайтед».

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Нуссаир Мазрауи Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу травма
Павло Павленко Источник: Николо Скира
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