Игроки Франции одеваются, как артисты цирка. Реакция Кунде на критику
Футболист сделал заявление
Защитник «Барселоны» Жюль Кунде публично ответил на многочисленные критические замечания в адрес игроков сборной Франции из-за их экстравагантной манеры одеваться на последних сборах.
Спортивные журналисты и эксперты-консультанты Жером Ротен и Жан-Мишель Ларке, в одном из выступлений осудившие, как они выразились, «цирковую» одежду сборной Франции, которые в первую очередь думают о том, в чем они предстанут на сборе.
«Господа, не надо так увлекаться, перед лицом такого обилия добра у нас нет выбора. На следующем сборе, обещаем, мы все придем в спортивных костюмах, не забыв о куртке на случай дождя, месье Ларке», – написал защитник «Барселоны».
Mais enfin, messieurs, il ne faut pas vous emporter de la sorte pour si peu.— Jules Kounde (@jkeey4) October 9, 2024
Face à cette abondance de bienveillance nous n’avons plus le choix..
Le prochain rassemblement c’est promis on arrivera tous avec le survêtement, les crampons aux pieds sans oublier la parka si il pleut… https://t.co/DWX9lnPpM6
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