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Лига наций
10 октября 2024, 15:05 | Обновлено 10 октября 2024, 15:25
514
2

Игроки Франции одеваются, как артисты цирка. Реакция Кунде на критику

Футболист сделал заявление

10 октября 2024, 15:05 | Обновлено 10 октября 2024, 15:25
514
2
Игроки Франции одеваются, как артисты цирка. Реакция Кунде на критику
Twitter. Жюль Кунде

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде публично ответил на многочисленные критические замечания в адрес игроков сборной Франции из-за их экстравагантной манеры одеваться на последних сборах.

Спортивные журналисты и эксперты-консультанты Жером Ротен и Жан-Мишель Ларке, в одном из выступлений осудившие, как они выразились, «цирковую» одежду сборной Франции, которые в первую очередь думают о том, в чем они предстанут на сборе.

«Господа, не надо так увлекаться, перед лицом такого обилия добра у нас нет выбора. На следующем сборе, обещаем, мы все придем в спортивных костюмах, не забыв о куртке на случай дождя, месье Ларке», – написал защитник «Барселоны».

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сборная Франции по футболу Жюль Кунде Лига наций
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
Кунде похож на рэпера из 80-х
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Перець
точніше як гоміки
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