Игроки Франции одеваются, как артисты цирка. Реакция Кунде на критику

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде публично ответил на многочисленные критические замечания в адрес игроков сборной Франции из-за их экстравагантной манеры одеваться на последних сборах.

Спортивные журналисты и эксперты-консультанты Жером Ротен и Жан-Мишель Ларке, в одном из выступлений осудившие, как они выразились, «цирковую» одежду сборной Франции, которые в первую очередь думают о том, в чем они предстанут на сборе.

«Господа, не надо так увлекаться, перед лицом такого обилия добра у нас нет выбора. На следующем сборе, обещаем, мы все придем в спортивных костюмах, не забыв о куртке на случай дождя, месье Ларке», – написал защитник «Барселоны».