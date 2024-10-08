Дешам высмеял Тюрама. Нападающий Интера не понял шутки

В понедельник Дидье Дешам приветствовал в Клерфонтене игроков сборной Франции, приглашенных на матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии. также тренер французов пошутил с некоторыми игроками по поводу их одежды.

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам не совсем понял его юмор после того, как Дешам увидел его прибывшим в кожаной куртке Louis Vuitton, немного похожей на мотоциклетный костюм.

«Вы были вчера на трассе в Монце, не так ли?» – спросил Дешам с широкой улыбкой, когда увидел Тюрама, одетого как гонщик MotoGP.

Однако Тюрам не понял шутки и ответил:

«Нет, в субботу мы играли дома», – сказал нападающий «Интера», после чего Дешам похлопал его по плечу под смех публики.

Франция сыграет матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии 10 и 14 октября соответственно.