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  4. Дешам высмеял Тюрама. Нападающий Интера не понял шутки
Лига наций
08 октября 2024, 17:59 | Обновлено 08 октября 2024, 18:02
564
0

Дешам высмеял Тюрама. Нападающий Интера не понял шутки

Форвард появился в яркой одежде

08 октября 2024, 17:59 | Обновлено 08 октября 2024, 18:02
564
0
Дешам высмеял Тюрама. Нападающий Интера не понял шутки
Twitter. Маркус Тюрам

В понедельник Дидье Дешам приветствовал в Клерфонтене игроков сборной Франции, приглашенных на матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии. также тренер французов пошутил с некоторыми игроками по поводу их одежды.

Нападающий «Интера» Маркус Тюрам не совсем понял его юмор после того, как Дешам увидел его прибывшим в кожаной куртке Louis Vuitton, немного похожей на мотоциклетный костюм.

«Вы были вчера на трассе в Монце, не так ли?» – спросил Дешам с широкой улыбкой, когда увидел Тюрама, одетого как гонщик MotoGP.

Однако Тюрам не понял шутки и ответил:

«Нет, в субботу мы играли дома», – сказал нападающий «Интера», после чего Дешам похлопал его по плечу под смех публики.

Франция сыграет матчи Лиги наций против Израиля и Бельгии 10 и 14 октября соответственно.

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу Маркус Тюрам Лига наций
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
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