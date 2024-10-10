путин подарил часы. Коваль рассказал о премиях после игры против россии

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Коваль рассказал о премиальных после легендарного матча отбора к Евро-2020 против сборной россии (1:1):

«Мы тогда еще получили премиальные, сейчас не помню какие, но точно больше тысячи долларов. А тогдашний мэр москвы лужков с путиным дарил каждому игроку сборной Украины часы. Подаренные мне часы остались в Донецке».

Ранее Александр Коваль поделился воспоминаниями об этой памятной для Украины игре, которая не позволила стране-террористу выйти на чемпионат Европы.