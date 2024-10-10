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Чемпионат Европы
10 октября 2024, 16:49 | Обновлено 10 октября 2024, 16:57
490
0

путин подарил часы. Коваль рассказал о премиях после игры против россии

Экс-игрок сборной Украины оставил часы в Донецке

10 октября 2024, 16:49 | Обновлено 10 октября 2024, 16:57
490
0
путин подарил часы. Коваль рассказал о премиях после игры против россии
Александр Коваль

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Коваль рассказал о премиальных после легендарного матча отбора к Евро-2020 против сборной россии (1:1):

«Мы тогда еще получили премиальные, сейчас не помню какие, но точно больше тысячи долларов. А тогдашний мэр москвы лужков с путиным дарил каждому игроку сборной Украины часы. Подаренные мне часы остались в Донецке».

Ранее Александр Коваль поделился воспоминаниями об этой памятной для Украины игре, которая не позволила стране-террористу выйти на чемпионат Европы.

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владимир путин (х..ло) сборная россии по футболу сборная Украины по футболу Александр Коваль Евро-2000 Россия - Украина премиальные
Дмитро Вербинський Источник: NV.ua
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