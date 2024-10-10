Александр ПАЛЯНИЦА: «Такое количество травм должны сплотить украинцев»

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Паляница эксклюзивно для Sport.ua сделал прогноз на матч Лиги наций между подопечными Сергея Реброва и грузинами, который состоится в Польше 11 октября:

«То, что завтра из-за травм будет отсутствовать целая группа украинских сборников, должно только сплотить нашу главную команду. Тем более, что турнирное положение заставляет подопечных Сергея Реброва играть только на победу.

Надеюсь, что скажут свое веское слово и дебютанты. В прессе после своего вызова они заявляли, что сбылась их мечта. Теперь у них есть шанс доказать, что тренерский штаб не ошибся со своим выбором.

Завтра в Познани будет интересное соперничество, ведь сборные Украины и Грузии придерживаются разных стилей. Номинальные хозяева будут обеспечены поддержкой 12 игрока. Это весомый «козырь». Я ставлю на победу украинцев – 1:0».

Поединок Украина – Грузия будет обслуживать австрийская бригада судей во главе с Юлианом Вайнбергером.

Ранее мы сообщали, что были опубликованы фото, как УАФ и adidas представили выездной вариант формы сборной Украины.