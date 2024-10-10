Александр ГРИЦАЙ: «Матч с Грузией? Хочется, чтобы наша сборная победила»

Экс-тренер Зари и Днепра-1 Александр Грицай в эксклюзивном интервью Sport.ua ответил на вопросы, которые касаются матча сборной Украины с Грузией в Лиге наций.

– Александр Анатольевич, какие у вас ожидания от матча Украина – Грузия, который состоится в Польше? Грузины – непростой соперник.

– Да, действительно. И сейчас Грузия с 6 очками лидирует в нашей группе Лиги наций. Хочется, чтобы наша сборная наконец-то победила. Но как это все будет выглядеть, покажет игра. Грузинская сборная набрала ход и находится в хорошем состоянии. Тяжело будет нашей команде с ними играть.

– Из-за травм за сборную точно не сыграют Малиновский, Цыганков, Миколенко, Зинченко, Лунин, Ярмоленко, Бражко, Пихаленок. Зато в национальную команду Ребров вызвал Назаренко, Калюжного, Сватка. Смогут они достойно заменить лидеров, если выйдут на поле?

– Что касается Сватка, то в нем я уверен. Главное, чтобы он был в хороших физических кондициях. Для меня лично Сваток – это игрок сборной. Конечно, эта кадровая ситуация где-то повлияет на игру Украины, но с другой стороны команду собрали, довызвали новых футболистов. У них появился шанс проявить себя и показать, кто чего стоит.

– Судаков после фиаско от Аталанты оформил покер в матче с ЛНЗ. Повлияет это как-то на Георгия и на его настрой в поединке с Грузией?

– У нас и везде, наверное, ситуация такая: если футболист плохой матч сыграл, его оценивают в 5 миллионов, а если забил 4 гола, его снова оценивают в 70 миллионов. Матч на матч не приходится. В каждой игре надо доказывать, что ты можешь показывать свой уровень. По поводу Судакова скажу так: дай Бог, чтобы он стабильную игру показывал, как в клубе, так и в сборной. Чтобы радовал своими выступлениями в еврокубках.

– Партнер Судакова по Шахтеру Крыськив также дебютный вызов в сборную Украины получил. Сборная будет в обновленном виде. Любопытно, кто сыграет. Вы бы кого выставили на месте главного тренера желто-синих?

– Мне интересно, какой состав они выставят. По вратарской позиции более-менее понятно. Трубин будет играть в рамке. В защите центрбеков сыграют Забарный и, скорее всего, Матвиенко. Но лично для меня пара центральных защитников была бы Забарный и Сваток. Но это при условии, что Саша в хороших кондициях. Слева в защите сыграет, наверное, Михайличенко. На позицию правого защитника претендуют Конопля и Тымчик. По поводу Тымчика скажу, что человек выполняет огромный объем физической работы. Да, может, ему чуть-чуть не хватает качества в завершающих действиях, но то, что он отдается на поле и делает все для того, чтобы победить, это факт. Вот по поводу опорной зоны полузащиты есть вопросы.

– Может, Калюжного задействуют в этой роли?

– Я не знаю, на сколько Сергей Ребров рассматривает Ивана в стартовом составе, хотя увидим. Но, если бы я выбирал основной состав сборной Украины, то это выглядело бы так. Как я уже сказал, в воротах Трубин. На позиции центральных защитников наверняка выйдут Забарный и Матвиенко. Но я бы поставил Забарного и Сватка. Справа в защите я бы Тымчика выпустил. Но это мое мнение. Мне кажется, для контратак он лучше. Да, в атакующих действиях, конечно, Конопля предпочтительнее выглядит, но в плане выполнения объема работы и оборонных действий я бы поставил в основу Тымчика. Слева в защите без вариантов – я бы поставил Михайличенко. В полузащите, наверное, выпустят Судакова и Шапаренко, а также, возможно, Крыськива или Буяльского. Вот здесь есть вопросы, как на самом деле будет, и кто выйдет на поле. Слева в полузащите, скорее всего, будет Мудрик, а вот справа – вопрос. Я бы попробовал Гуцуляка!

– По нападающему здесь все понятно! Наша главная звезда! Что, кстати, скажете по поводу формы Довбика?

– За Рому в ворота Монцы он накануне поединков сборной отличился шикарным голом. Обыграл несколько футболистов и отправил мяч в угол. Забил замечательный мяч перед важными играми национальной команды.

– У грузинов и вратарь хороший, а именно Мамардашвили. А у Украины в рамке сыграет Трубин. Что еще ожидать от этого матча, как считаете?

– Очень интересная игра будет. Сборная Грузии – интересная команда. Но на выезде они, наверное, опять сыграют, как всегда по схеме 5-3-2. Они используют впереди Кварацхелию с Наполи и Микаутадзе с Лиона. Грузины, скорее всего, будут играть низким или средним блоком. А наши, я думаю, не отойдут от своей игры. Может быть, они что-то ускорят. Но, наверное, этого не будет. Потому что у Реброва есть свое видение игры, когда они контролируют мяч, вытягивают соперника и стараются атаковать по флангам или через центр. Но, на мой взгляд, украинцам надо атаковать высоким блоком. Соперников надо прессинговать и отбирать у них мяч. В принципе сборная Украины это и делает с командами уровня Грузии. Но вообще интересно, что наши будут делать в атаке.

– А как думаете, грузины все-таки могут пойти активно вперед, как они это показывали на Евро?

– Прям агрессивно прессинговать, возможно, и будут определенными отрезками, какие-то 10 минут. Но при наших атаках они будут держаться среднего и низкого блока, а также будут убегать за счет Кварацхелии, Микаутадзе и других исполнителей. У Грузии есть кому играть. Кто бы что ни говорил, но у грузинов команда хорошего уровня. У них все игроки в основном с европейских клубов.

– Кстати, по котировкам букмекеров Украина стоит фаворитом в матче с Грузией. То есть желто-синие будут играть первым номером в этой встрече?

– Да, я думаю, что мы все-таки будем держать и контролировать мяч большее время поединка. И также мы будем пытаться играть за счет контроля мяча, как в принципе команда и действует при Реброве.

– Может где-то уже будем добиваться результата и за счет Довбика? Все-таки вырисовывается лидер и звезда в сборной Украины. В матче против Монцы он, кроме гола, имел 3-4 хороших момента, классно открываясь!

– Да-да, действительно! Будем надеяться на Артема и на то, что в сборной он продолжит делать то, что он начал делать, играя за Рому в Серии А и в Лиге Европы.

– Единственное, что Довбик забивает за Рому, но в трех из четырех матчей, когда он отличился голами, «джаллоросси» сыграли вничью. Может, для побед по два или больше надо ему забивать за римлян?

– Да-да (смеется). Можно Артему сказать, чтобы больше одного мяча за встречу забивал!