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Франция
10 октября 2024, 12:58 | Обновлено 10 октября 2024, 13:26
465
1

Трансферный неудачник хочет покинуть ПСЖ. Известный клуб заинтересован

Мілан Шкріньяр переживає не найкращі часи

10 октября 2024, 12:58 | Обновлено 10 октября 2024, 13:26
465
1
Трансферный неудачник хочет покинуть ПСЖ. Известный клуб заинтересован
ФК ПСЖ. Милан Шкриньяр

Появляется все больше признаков того, что зимой опытный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр сменит обстановку.

На прибытие словацкого защитника на «Парк де Пренс» возлагались большие надежды. В конечном итоге трансфер Шкриньяра обернулся большим разочарованием.

Прошлым летом игрок был списан главным тренером парижан Луисом Энрике и был близок к уходу. «Аль-Наср» тогда заинтересовался его услугами.

Однако Шкриньяр отклонил предложение Саудовской Аравии и решил остаться в Париже. Он надеялся, что ему удастся убедить тренера.

Этого не произошло. 29-летний футболист в этом сезоне провел всего два матча в Лиге 1. Его не устраивает такое положение дел.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, все может закончиться зимним трансфером. Игроком интересуется «Ювентус», но «Старая синьора» рассматривает лишь возможность аренды.

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Милан Шкриньяр ПСЖ Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу трансферы Лиги 1 трансферы трансферы Серии A
Павло Павленко Источник: Фабрицио Романо
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Falko
Кого там Шкриньяр перетискає? )))
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