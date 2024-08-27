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  4. Поедет к Роналду? Аль-Наср договорился о трансфере звездного защитника ПСЖ
Саудовская Аравия
27 августа 2024, 08:43 |
570
0

Поедет к Роналду? Аль-Наср договорился о трансфере звездного защитника ПСЖ

Милан Шкриньяр может покинуть Европу

27 августа 2024, 08:43 |
570
0
Поедет к Роналду? Аль-Наср договорился о трансфере звездного защитника ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Милан Шкриньяр

Саудовский «Аль-Наср» договорился о подписании словацкого защитника французского «Пари Сен-Жермен» Милана Шкриньяра, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, теперь переход зависит только от 29-летнего футболиста. Переговоры между игроком и саудовским клубом продолжаются.

В сезоне 2023/24 Милан Шкриньяр провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» интересуется другим центральным защитником – Серхио Рамосом.

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Милан Шкриньяр ПСЖ Аль-Наср Эр-Рияд трансферы трансферы Лиги 1 чемпионат Саудовской Аравии по футболу Фабрицио Романо Криштиану Роналду
Дмитро Вербинський Источник: Фабрицио Романо
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