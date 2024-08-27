Поедет к Роналду? Аль-Наср договорился о трансфере звездного защитника ПСЖ
Милан Шкриньяр может покинуть Европу
Саудовский «Аль-Наср» договорился о подписании словацкого защитника французского «Пари Сен-Жермен» Милана Шкриньяра, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, теперь переход зависит только от 29-летнего футболиста. Переговоры между игроком и саудовским клубом продолжаются.
В сезоне 2023/24 Милан Шкриньяр провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» интересуется другим центральным защитником – Серхио Рамосом.
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