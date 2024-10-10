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Испания
10 октября 2024, 12:32 | Обновлено 10 октября 2024, 12:33
49
0

В этом году не сыграет. Возвращение Алабы отложено

Австрийский футболист планировал вернуться в октябре

10 октября 2024, 12:32 | Обновлено 10 октября 2024, 12:33
49
0
В этом году не сыграет. Возвращение Алабы отложено
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Алаба

Защитник «Реала» Давид Алаба получил травму 17 декабря 2023 года на «Сантьяго Бернабеу» в матче против «Вильярреала». Австриец получил разрыв передней крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, из-за которого он до сих пор не выходит на игровые поля.

Его травму назвали одной из самых сложных, которые может получить футболист. Алаба уже пропустил половину предыдущей кампании и чемпионат Европы-2024 в Германии.

В октябре была поставлена ​​цель снова выступить на высшем уровне, но с этим придется подождать. Теперь стало известно, что защитник «Реала» вернется на поле в январе следующего года.

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Павло Павленко Источник: Relevo
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