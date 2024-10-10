В этом году не сыграет. Возвращение Алабы отложено

Защитник «Реала» Давид Алаба получил травму 17 декабря 2023 года на «Сантьяго Бернабеу» в матче против «Вильярреала». Австриец получил разрыв передней крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск, из-за которого он до сих пор не выходит на игровые поля.

Его травму назвали одной из самых сложных, которые может получить футболист. Алаба уже пропустил половину предыдущей кампании и чемпионат Европы-2024 в Германии.

В октябре была поставлена ​​цель снова выступить на высшем уровне, но с этим придется подождать. Теперь стало известно, что защитник «Реала» вернется на поле в январе следующего года.