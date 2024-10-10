Тренер дебютанта сборной Украины: «Не думаю, что он вернется в Динамо»

Первый тренер полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного – Владимир Линке – считает, что хавбек вряд ли вернется в киевское «Динамо».

«Не думаю, что после всего того, что было у него с «Динамо», он вернется туда. А вот «Шахтер» – почему нет? Из того, что я знаю, то приоритет для Ивана – игра в Европе. Какой чемпионат ему подошел бы? На своей позиции он в любой хорошей европейской лиге не затерялся бы», – сказал Линке.

Ранее Иван Калюжный поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины.