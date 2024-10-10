Тренер дебютанта сборной Украины: «Не думаю, что он вернется в Динамо»
Иван Калюжный получил первый вызов в национальную команду
Первый тренер полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного – Владимир Линке – считает, что хавбек вряд ли вернется в киевское «Динамо».
«Не думаю, что после всего того, что было у него с «Динамо», он вернется туда. А вот «Шахтер» – почему нет? Из того, что я знаю, то приоритет для Ивана – игра в Европе. Какой чемпионат ему подошел бы? На своей позиции он в любой хорошей европейской лиге не затерялся бы», – сказал Линке.
Ранее Иван Калюжный поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
9 октября Аманда должна была выйти на корт против Марты в 1/16 финала тысячника в Ухане
Легендарный испанский теннисист поставил точку