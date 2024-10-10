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Украина. Премьер лига
10 октября 2024, 13:25 |
536
0

Тренер дебютанта сборной Украины: «Не думаю, что он вернется в Динамо»

Иван Калюжный получил первый вызов в национальную команду

10 октября 2024, 13:25 |
536
0
Тренер дебютанта сборной Украины: «Не думаю, что он вернется в Динамо»
ФК Александрия. Иван Калюжный

Первый тренер полузащитника «Александрии» Ивана Калюжного – Владимир Линке – считает, что хавбек вряд ли вернется в киевское «Динамо».

«Не думаю, что после всего того, что было у него с «Динамо», он вернется туда. А вот «Шахтер» – почему нет? Из того, что я знаю, то приоритет для Ивана – игра в Европе. Какой чемпионат ему подошел бы? На своей позиции он в любой хорошей европейской лиге не затерялся бы», – сказал Линке.

Ранее Иван Калюжный поделился эмоциями от первого вызова в сборную Украины.

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Павло Павленко Источник: Украинский футбол
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