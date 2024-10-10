Милевский раскрыл секрет чудо-гола Селезнева в Медиалиге

Бывший нападающий «Днепра» и сборной Украины Евгений Селезнев стал автором гола-красавца в матче 4-го тура Украинской футбольной медиалиги между командами «Армат», цвета которой он защищает, и IGNIS, за которую заявлен экс-форвард «Динамо» Артем Милевский.

К слову, Милевский против «Армата» с Селезневым не играл, зато получил от арбитра красную карточку на скамейке запасных своей команды.

А Евгений Селезнев стал автором единственного победного гола «Армата», отличившись со штрафного метров с 45.

«Я перед игрой плохо спал, под утро решил взять с собой на игру Actimel, потому что знал, что Селя не завтракает, а только пьет кофе. При встрече я дал ему Actimel, говорю: «Ты хоть позавтракай».

Чувак выпил - и положил нам голешник со штрафного. 45 метров до ворот! Ну прямо а-ля Алиев. Я смотрю на это все и пребываю в шоке. И вот сейчас не понимаю: то ли плакать мне, то ли смеяться.

После игры я у Сели спрашиваю: «Как у тебя получилось такой гол забить?». Он отвечает: «Тема, не поверишь, буду десять раз бить - не забью, а тут так получилось». Наверное, мой Actimel помог», – заявил после матча Милевский.