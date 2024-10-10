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  4. Индзаги был допрошен итальянской прокуратурой
Италия
10 октября 2024, 11:58 |
356
0

Индзаги был допрошен итальянской прокуратурой

Известны подробности инцидента

10 октября 2024, 11:58 |
356
0
Индзаги был допрошен итальянской прокуратурой
Transfermarkt. Симоне Индзаги

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги был допрошен итальянской прокуратурой в рамках обширного расследования, проводимого против самых ярых болельщиков его клуба и «Милана».

48-летний Индзаги рассматривали как свидетеля, обладающего ценной информацией, и он не находится под следствием.

В частности, в ходе прослушивания телефонных разговоров обвинение установило, что арестованный лидер болельщиков «Интера» Марко Фердико позвонил Индзаги и попросил дополнительно 200 билетов на финал Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

Именно Фердико входит в число 19 самых ярых фанатов, арестованных в прошлом месяце в ходе операции против мафии.

Индзаги ответил на все вопросы в ходе встречи, которую охарактеризовали как долгую, непринужденную и исчерпывающую.

Тренер сказал, что звонок Фердико был скорее просьбой, чем угрозой, и что в этом нет ничего необычного, и что его мотивацией было избежать новой забастовки болельщиков «Интера», поскольку протесты уже были ранее.

Среди прочих, в ближайшие недели вице-президент «Интера» Хавьер Дзанетти, игрок Хакан Чалханоглу и капитан «Милана» Давиде Калабрия могут ожидать переговоров с прокурорами.

Ранее сообщалось, что Индзаги отказался возглавить английский топ-клуб.

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Симоне Индзаги Интер Милан Милан чемпионат Италии по футболу Серия A фанаты
Павло Павленко Источник: ESPN
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