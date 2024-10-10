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Лига наций
10 октября 2024, 11:23 | Обновлено 10 октября 2024, 12:05
398
0

Окончательное решение. Сборной Англии придется обойтись без своего капитана

Гарри Кейн имеет проблемы со здоровьем

10 октября 2024, 11:23 | Обновлено 10 октября 2024, 12:05
398
0
Окончательное решение. Сборной Англии придется обойтись без своего капитана
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаррі Кейн

Сборной Англии придется обойтись без своего капитана Гарри Кейна в матче Лиги наций в четверг против Греции. Нападающий мюнхенской «Баварии» выбыл из матча из-за травмы ноги.

Временный тренер англичан Ли Карсли заявил в среду, что не будет рисковать с участием Кейна. Защитник Джон Стоунз на матче будет носить капитанскую повязку.

После матча с Грецией англичанам предстоит в воскресенье поединок в Финляндии.

31-летний Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии (68 голов).

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Гарри Кейн травма сборная Англии по футболу сборная Греции по футболу Лига наций Ли Карсли
Павло Павленко
Павло Павленко Источник
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