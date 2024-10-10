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Лига наций
10 октября 2024, 10:59 | Обновлено 10 октября 2024, 11:08
27
0

Тренер Руха нашел позитив в сборной перед очередными матчами в Лиге наций

Виталий Пономарев – о составе игроков у Сергея Реброва

10 октября 2024, 10:59 | Обновлено 10 октября 2024, 11:08
27
0
Тренер Руха нашел позитив в сборной перед очередными матчами в Лиге наций
ФК Рух Львов. Виталий Пономарев

Главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев высказал мнение о приглашении в главную команду страны, руководимую Сергеем Ребровым, футболистов не из киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера».

– Приглашение игроков, не представляющих Шахтер или Динамо, может послужить дополнительным стимулом для игроков остальных клубов проявлять себя на внутренней арене?

– Это положительный шаг. Тот-таки Назаренко или Гуцуляк заслужили игрой за Полесье на вызов. Мартынюк из Александрии засветился на Олимпиаде и игрой в Александрии заставил о себе говорить. Не стоит забывать, что хороший подбор исполнителей есть у молодежной сборной Украины, которая классно показала себя в отборе на Евро-2025, – рассказал 50-летний Пономарев.

Напомним, сборная Украины в ближайших матчах Лиги наций сыграет против Грузии (11 октября) и Чехии (14 октября).

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Виталий Пономарев сборная Украины по футболу Лига наций Сергей Ребров
Юрій Остроумов Источник: zbirna.com
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