«Реброву виднее». Любенович объяснил, почему в сборную не вызвали легенду
У Желько нет вопросов по отсутствию Андрея Ярмоленко в составе национальной команды
Главный тренер «Миная» Желько Любенович высказался об отсутствии в составе национальной сборной Украины вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко:
«Как по мне, Ярмоленко находится в хорошей форме и я бы его вызвал, но Реброву виднее, почему он не попал в список. Мы услышали информацию «Динамо» о травме, все, вопросов больше нет».
В 124 матчах за сборную Украины Андрей Ярмоленко отметился 46 голами, что является вторым результатом в истории национальной команды. До рекордсмена Андрея Шевченко остается забить еще 2 мяча.
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