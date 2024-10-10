«Реброву виднее». Любенович объяснил, почему в сборную не вызвали легенду

Главный тренер «Миная» Желько Любенович высказался об отсутствии в составе национальной сборной Украины вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко:

«Как по мне, Ярмоленко находится в хорошей форме и я бы его вызвал, но Реброву виднее, почему он не попал в список. Мы услышали информацию «Динамо» о травме, все, вопросов больше нет».

В 124 матчах за сборную Украины Андрей Ярмоленко отметился 46 голами, что является вторым результатом в истории национальной команды. До рекордсмена Андрея Шевченко остается забить еще 2 мяча.