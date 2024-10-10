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  4. «Реброву виднее». Любенович объяснил, почему в сборную не вызвали легенду
Лига наций
10 октября 2024, 11:42 |
1011
0

«Реброву виднее». Любенович объяснил, почему в сборную не вызвали легенду

У Желько нет вопросов по отсутствию Андрея Ярмоленко в составе национальной команды

10 октября 2024, 11:42 |
1011
0
«Реброву виднее». Любенович объяснил, почему в сборную не вызвали легенду
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Главный тренер «Миная» Желько Любенович высказался об отсутствии в составе национальной сборной Украины вингера киевского «Динамо» Андрея Ярмоленко:

«Как по мне, Ярмоленко находится в хорошей форме и я бы его вызвал, но Реброву виднее, почему он не попал в список. Мы услышали информацию «Динамо» о травме, все, вопросов больше нет».

В 124 матчах за сборную Украины Андрей Ярмоленко отметился 46 голами, что является вторым результатом в истории национальной команды. До рекордсмена Андрея Шевченко остается забить еще 2 мяча.

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Желько Любенович сборная Украины по футболу Лига наций Андрей Ярмоленко
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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