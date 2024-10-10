«Могут быть вопросы». Тренер высказался о вызове звезды в сборную Украины
Желько Любенович объяснил, почему в национальной команде играет Михаил Мудрик
Главный тренер «Миная» Желько Любенович высказался о потерях национальной сборной Украины накануне октябрьских матчей Лиги наций:
«Я считаю, что проблем быть не должно. Зинченко играл мало. Малиновский постоянно выходил на замену. Они травмированы. В заявку сборной Украины попали самые сильные игроки на данный момент. Самое главное, что все вызванные игроки находятся в хорошей форме. Могут быть вопросы по Мудрику, зато Миша может из ничего придумать момент, в каком бы он состоянии ни был».
Ранее УАФ презентовала новую форму национальной сборной Украины от Adidas.
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