«Могут быть вопросы». Тренер высказался о вызове звезды в сборную Украины

Главный тренер «Миная» Желько Любенович высказался о потерях национальной сборной Украины накануне октябрьских матчей Лиги наций:

«Я считаю, что проблем быть не должно. Зинченко играл мало. Малиновский постоянно выходил на замену. Они травмированы. В заявку сборной Украины попали самые сильные игроки на данный момент. Самое главное, что все вызванные игроки находятся в хорошей форме. Могут быть вопросы по Мудрику, зато Миша может из ничего придумать момент, в каком бы он состоянии ни был».

Ранее УАФ презентовала новую форму национальной сборной Украины от Adidas.