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Лига наций
10 октября 2024, 11:05 |
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«Могут быть вопросы». Тренер высказался о вызове звезды в сборную Украины

Желько Любенович объяснил, почему в национальной команде играет Михаил Мудрик

10 октября 2024, 11:05 |
191
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«Могут быть вопросы». Тренер высказался о вызове звезды в сборную Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Главный тренер «Миная» Желько Любенович высказался о потерях национальной сборной Украины накануне октябрьских матчей Лиги наций:

«Я считаю, что проблем быть не должно. Зинченко играл мало. Малиновский постоянно выходил на замену. Они травмированы. В заявку сборной Украины попали самые сильные игроки на данный момент. Самое главное, что все вызванные игроки находятся в хорошей форме. Могут быть вопросы по Мудрику, зато Миша может из ничего придумать момент, в каком бы он состоянии ни был».

Ранее УАФ презентовала новую форму национальной сборной Украины от Adidas.

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Желько Любенович Михаил Мудрик Александр Зинченко Руслан Малиновский сборная Украины по футболу Лига наций
Дмитро Вербинський Источник: zbirna.com
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