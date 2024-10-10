Легенда МЮ Рой Кин назвал придурком отца Холанда. Известна причина

Легендарный бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Рой Кин сделал откровенное признание о том, с кем из соперников в бытность футболистом у него были самые непримиримые отношения.

Рой Кин, который является обладателем второго в истории АПЛ показателя по количеству удалений (7 красных карточек), заявил, что он среди прочего с особым рвением противостоял Альфу-Инге Холанду из «Ман Сити» – отцу Эрлинга Холанда.

Так, в 2011 год груюбый подкалд Кина против Холанда-старшего затем привел к тому, что норвежец в 30 лет был вынужден завершить свою карьеру. Позднее Рой описал Холанда как «абсолютного придурка, против которого [было] трудно играть».

«Он был в глубине моего сознания? Конечно, был. Как Роб Ли, как Дэвид Бэтти, как Алан Ширер, как Деннис Уайз, как Патрик Виейра. Все эти игроки были у меня в голове: «Если у меня появится шанс, я тебя, черт возьми, ударю», – заявил ныне 53-летний Рой Кин.

Ранее Кин назвал проблему лондонского «Арсенала» в борьбе с «Ман Сити» за титул АПЛ в нынешнем сезоне.