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ATP
10 октября 2024, 09:43 | Обновлено 10 октября 2024, 10:12
147
1

И вновь неудача. Лидер мужского тенниса Украины в Китае проиграл

Вадим Урсу в Гуанчжоу не вышел в четвертьфинал челленджера

10 октября 2024, 09:43 | Обновлено 10 октября 2024, 10:12
147
1
И вновь неудача. Лидер мужского тенниса Украины в Китае проиграл
Instagram. Вадим Урсу

Первый номер мужского тенниса Украины Вадим Урсу (№306 АТР) на хардовом челленджере в Гуанчжоу (Китай) не смог продлить свою победную серию.

Во 2-м раунде турнира Урсу в двух сетах проиграл китайцу Цзэн Чжуньсиню (№116 АТР) за 1 час 28 минут.

АТР челленджер Гуанчжоу. Хард. 1/8 финала

Вадим Урсу (Украина) – Цзэн Чжуньсинь (Китай) – 1:6, 6:7 (2:7)

Как известно, в 1-м раунде турнира Урсу в трех сетах переиграл китайца Ригеля Те (№602 ATP)и прервал лузстрик, который тянулся на протяжении шести поединков.

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Вадим Урсу
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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C.Пеклов
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