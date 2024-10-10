И вновь неудача. Лидер мужского тенниса Украины в Китае проиграл
Вадим Урсу в Гуанчжоу не вышел в четвертьфинал челленджера
Первый номер мужского тенниса Украины Вадим Урсу (№306 АТР) на хардовом челленджере в Гуанчжоу (Китай) не смог продлить свою победную серию.
Во 2-м раунде турнира Урсу в двух сетах проиграл китайцу Цзэн Чжуньсиню (№116 АТР) за 1 час 28 минут.
АТР челленджер Гуанчжоу. Хард. 1/8 финала
Вадим Урсу (Украина) – Цзэн Чжуньсинь (Китай) – 1:6, 6:7 (2:7)
Как известно, в 1-м раунде турнира Урсу в трех сетах переиграл китайца Ригеля Те (№602 ATP)и прервал лузстрик, который тянулся на протяжении шести поединков.
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