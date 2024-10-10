И вновь неудача. Лидер мужского тенниса Украины в Китае проиграл

Первый номер мужского тенниса Украины Вадим Урсу (№306 АТР) на хардовом челленджере в Гуанчжоу (Китай) не смог продлить свою победную серию.

Во 2-м раунде турнира Урсу в двух сетах проиграл китайцу Цзэн Чжуньсиню (№116 АТР) за 1 час 28 минут.

АТР челленджер Гуанчжоу. Хард. 1/8 финала

Вадим Урсу (Украина) – Цзэн Чжуньсинь (Китай) – 1:6, 6:7 (2:7)

Как известно, в 1-м раунде турнира Урсу в трех сетах переиграл китайца Ригеля Те (№602 ATP)и прервал лузстрик, который тянулся на протяжении шести поединков.