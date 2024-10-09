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  4. Первый номер Украины в Китае прервал лузстрик. Как сыграл Марченко?
ATP
09 октября 2024, 02:17 |
54
0

Первый номер Украины в Китае прервал лузстрик. Как сыграл Марченко?

Вадим Урсу переиграл Ригеля Те на старте челленджера в Гуанчжоу, Илья снова проиграл

09 октября 2024, 02:17 |
54
0
Первый номер Украины в Китае прервал лузстрик. Как сыграл Марченко?
Inatagram. Вадим Урсу

Первая ракетка Украины Вадим Урсу (АТР 306) успешно стартовал на хардовом челленджере в Гуанчжоу (Китай).

В 1-м раунде украинец в трех сетах переиграла Ригеля Те (Китай, ATP 602) за 2 часа и 41 минуту. Урсу прервал лузстрик, который тянулся на протяжении 6 поединков. В 1/8 финала турнира Вадим сыграет против против победителя противостояния Юсуке Такахаси – Цзэн Чжуньсинь.

8 октября на кортах Гуанчжоу стартовала еще один представитель Украины – Илья Марченко (АТР 316). Марченко в 1/16 финала в трех партиях проиграл Рамкумару Раманатану. Для Ильи это поражение стало восьмым подряд.

АТР челленджер Гуанчжоу. Хард. 1/16 финала

  • Вадим Урсу (Украина) – Ригель Та (Китай) [WC] – 5:7, 7:6 (7:1), 6:4
  • Илья Марченко (Украина) – Рамкумар Раманатан (Индия) [Alt] – 7:6 (10:8), 4:6, 4:6

Урсу и Марченко также выступают в парном разряде, но в разных тандемах. Илья в одном дуэте с Денисом Евсеевым (Казахстан) в двух сетах проиграл на старте соревнований Юго Бланше (Франция) и Билли Харрису (Великобритания) со счетом 3:6, 4:6.

Вадим 9 октября в одной паре с Александером Бакши (Грузия) сыграет в 1-м раунде против китайцев Шенг Танга и Чжэна Жана.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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