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10 октября 2024, 09:25 |
123
0

Сравнил себя с Артетой. Милевский признался, будет ли работать тренером

Бывший нападающий сборной Украины работает коучем в медиафутбольном IGNIS

10 октября 2024, 09:25 |
123
0
Сравнил себя с Артетой. Милевский признался, будет ли работать тренером
Артем Милевский

Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о своем возможном тренерском будущем.

– Учитывая вашу сегодняшнюю роль, то вы рассматриваете свою будущую карьеру в качестве тренера?

– Тяжело быть тренером, особенно, в первый раз! На эмоциях хочется все разбить, вырвать флажок. Я немного устал бегать, и хочется уже подсказывать. Однако пока мои наставления немного не доходят, надо себе подсказать и самому выходить.

– Может, будете играющим тренером?

– Возможно и так. Но пока я тренер IGNIS.

– Главный?

– Нет, мы с Артемом Марченко, как Гвардиола и Артета в «Манчестер Сити». Пока – я Артета. А что будет дальше – посмотрим.

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IGNIS Артем Милевский Микель Артета Жузеп Гвардиола тренеры
Дмитро Вербинський Источник: Спорт-Экспресс Украина
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