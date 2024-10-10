Сравнил себя с Артетой. Милевский признался, будет ли работать тренером
Бывший нападающий сборной Украины работает коучем в медиафутбольном IGNIS
Бывший нападающий национальной сборной Украины Артем Милевский высказался о своем возможном тренерском будущем.
– Учитывая вашу сегодняшнюю роль, то вы рассматриваете свою будущую карьеру в качестве тренера?
– Тяжело быть тренером, особенно, в первый раз! На эмоциях хочется все разбить, вырвать флажок. Я немного устал бегать, и хочется уже подсказывать. Однако пока мои наставления немного не доходят, надо себе подсказать и самому выходить.
– Может, будете играющим тренером?
– Возможно и так. Но пока я тренер IGNIS.
– Главный?
– Нет, мы с Артемом Марченко, как Гвардиола и Артета в «Манчестер Сити». Пока – я Артета. А что будет дальше – посмотрим.
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