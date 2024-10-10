Экс-форвард Арсенала приговорен к тюремному сроку за хранение кокаина

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Энтони Стоукс приговорен к 15 месяцам тюрьмы и получил 5-летний запрет на вождение транспорта.

В январе 2023 года ирландец был задержан полицией после автомобильной погони, в которой экс-футболист пытался скрыться на скорости 160 км/ч. В машине Стоукса был обнаружен кокаин на сумму почти 3 тыс фунтов.

В Окружном суде Дублина бывший нападающий приговорен к 15-месячному тюремному заключению после того, как выяснилось, что он провалил недавний тест на наркотики. Обнаружилось, что в его организме все еще есть следы кокаина. Стоукс также признал себя виновным в хранении 86 пачек наркотиков, замаскированных под таблетки, примерно через десять дней после преследования на дороге, что судья сочла отягчающим обстоятельством.

Энтони Стоукс в 2005 году дебютировал за лондонский «Арсенал». Затем он также выступал за «Сандерленд», «Кристал Пэлас», «Селтик» и другие клубы, а также за сборную Ирландии. Карьеру он завершил в 2020 году.