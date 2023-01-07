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Англия
07 января 2023, 15:43 | Обновлено 07 января 2023, 15:56
1043
0

Экс-игрок Арсенала арестован за перевозку наркотиков

Проблемы с законом у ирландца Энтони Стоукса

07 января 2023, 15:43 | Обновлено 07 января 2023, 15:56
1043
0
Экс-игрок Арсенала арестован за перевозку наркотиков
Twitter. Энтони Стоукс

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» и сборной Ирландии Энтони Стоукс арестован правоохранителями за перевозку наркотиков.

В Дублине местная полиция обратила внимание на опасную езду одного из автомобилей и начала его преследование. Спустя какое-то время водитель машины и его пассажир были задержаны. В салоне автомобиля были обнаружены наркотические вещества на сумму 4,5 тыс евро.

34-летний уроженец Дублина Энтони Стоукс после случившегося был освобожден из-под стражи. Позже он предстанет перед судом.

Стоукс, который завершил свою карьеру в 2020 году, выступал среди прочего за «Арсенал» Лондон, «Сандерленд», «Кристал Пэлас» и «Селтик».

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Энтони Стоукс Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Источник Daily Mail
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