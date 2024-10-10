Был кошмаром. Бонуччи назвал самого сложного соперника. Не Месси, не КриРо
Леонардо неожиданно выделил Дувана Сапату, который свой лучший период провел в Аталанте
Легендарный итальянский экс-футболист Леонардо Бонуччи рассказал, что самым сложным соперником для него был бывший форвард Аталанты Дуван Сапата, выступающий за Торино.
«Я играл как защитник против Роналду и Месси, но кошмары мне снились из-за другого игрока. Мне посчастливилось также играть против других чемпионов – Дрогба, Торреса...
Но моим кошмаром, который не давал мне спать по ночам, был Сапата. Боже, я не мог спать по ночам перед играми с Аталантой. Его сила и телосложение делали его моим кошмаром», – сказал Бонуччи.
В составе Аталанты Сапата сыграл 191 матч и забил 82 гола, выступая за бергамасков с 2018 по 2024 год. Летом 2024 года Сапата присоединился к Торино, но уже успел травмироваться на старте сезона.
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