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  4. Был кошмаром. Бонуччи назвал самого сложного соперника. Не Месси, не КриРо
Италия
10 октября 2024, 02:45 |
97
0

Был кошмаром. Бонуччи назвал самого сложного соперника. Не Месси, не КриРо

Леонардо неожиданно выделил Дувана Сапату, который свой лучший период провел в Аталанте

10 октября 2024, 02:45 |
97
0
Был кошмаром. Бонуччи назвал самого сложного соперника. Не Месси, не КриРо
Getty Images/Global Images Ukraine. Дуван Сапата и Леонардо Бонуччи

Легендарный итальянский экс-футболист Леонардо Бонуччи рассказал, что самым сложным соперником для него был бывший форвард Аталанты Дуван Сапата, выступающий за Торино.

«Я играл как защитник против Роналду и Месси, но кошмары мне снились из-за другого игрока. Мне посчастливилось также играть против других чемпионов – Дрогба, Торреса...

Но моим кошмаром, который не давал мне спать по ночам, был Сапата. Боже, я не мог спать по ночам перед играми с Аталантой. Его сила и телосложение делали его моим кошмаром», – сказал Бонуччи.

В составе Аталанты Сапата сыграл 191 матч и забил 82 гола, выступая за бергамасков с 2018 по 2024 год. Летом 2024 года Сапата присоединился к Торино, но уже успел травмироваться на старте сезона.

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Дуван Сапата Аталанта Леонардо Бонуччи Торино чемпионат Италии по футболу Серия A
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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