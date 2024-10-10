ГОФФ: «Костюк – тяжелая соперница, агрессивная, но может играть и в защите»

4-я ракетка мира Коко Гофф из США прокомментировала победу над Викторией Томовой на старте турнира WTA 1000 в Ухане и высказалась о предстоящей встрече с Мартой Костюк в 3-м раунде:

«Я довольна своей сегодняшней победой. Действительно, я немного не знала, чего можно ожидать, ведь я не так давно приехала сюда после Пекина. Я ещё адаптируюсь к условиям в Ухане. Здесь выше уровень влажности, корты медленнее, поэтому и розыгрыши длиннее. Надеюсь, что я сыграю здесь еще несколько матчей и тогда смогу привыкнуть к условиям.

Что касается предстоящего матча против Марты Костюк, она тяжелая соперница, очень атлетичная теннисистка, она играет агрессивно, но может играть и в защите, вообще она может много показать на корте. Так что это будет еще один тяжелый поединок против нее. В этом году, кажется, мы каждый раз играли 3 сета в наших матчах. Поэтому я ожидаю, что следующий поединок тоже будет сложным», – сказала Марта.

Встреча Гофф и Костюк в 1/16 финала тысячника в Китае состоится утром 10 октября в 06:00 по Киеву.