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  4. ГОФФ: «Костюк – тяжелая соперница, агрессивная, но может играть и в защите»
WTA
10 октября 2024, 02:35 |
21
0

ГОФФ: «Костюк – тяжелая соперница, агрессивная, но может играть и в защите»

Коко прокомментировала победу над Томовой и высказалась о предстоящей встречей с Мартой

10 октября 2024, 02:35 |
21
0
ГОФФ: «Костюк – тяжелая соперница, агрессивная, но может играть и в защите»
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гофф

4-я ракетка мира Коко Гофф из США прокомментировала победу над Викторией Томовой на старте турнира WTA 1000 в Ухане и высказалась о предстоящей встрече с Мартой Костюк в 3-м раунде:

«Я довольна своей сегодняшней победой. Действительно, я немного не знала, чего можно ожидать, ведь я не так давно приехала сюда после Пекина. Я ещё адаптируюсь к условиям в Ухане. Здесь выше уровень влажности, корты медленнее, поэтому и розыгрыши длиннее. Надеюсь, что я сыграю здесь еще несколько матчей и тогда смогу привыкнуть к условиям.

Что касается предстоящего матча против Марты Костюк, она тяжелая соперница, очень атлетичная теннисистка, она играет агрессивно, но может играть и в защите, вообще она может много показать на корте. Так что это будет еще один тяжелый поединок против нее. В этом году, кажется, мы каждый раз играли 3 сета в наших матчах. Поэтому я ожидаю, что следующий поединок тоже будет сложным», – сказала Марта.

Встреча Гофф и Костюк в 1/16 финала тысячника в Китае состоится утром 10 октября в 06:00 по Киеву.

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Даниил Агарков Источник: Большой теннис Украины
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